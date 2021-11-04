Тюменцам онлайн показали основные элементы народно-сценического танца.
Тюменцам онлайн показали основные элементы народно-сценического танца. Вебинар провел Дворец культуры «Нефтяник» в День народного единства.
В мероприятии участвовала детская хореографическая студия «Зори Тюмени» под руководством Александра Арцера. Задачей трансляции было продемонстрировать основные элементы народно-сценического танца.
– В рамках Дня народного единства был выбран именно русский народно-сценический танец, так как его объединяющие элементы соответствуют тематике праздника, – объяснила специалист ДК Ирина Старостенко.
Каждый желающий мог присоединиться и через монитор почувствовать себя частью коллектива, повторить движения за танцорами, сообщает «Вслух.ру».