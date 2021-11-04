ДНК «Строитель» приготовил для тюменцев большую программу ко Дню народного единства.

ДНК «Строитель» приготовил для тюменцев большую программу ко Дню народного единства. Желающие могут перейти на официальный сайт дворца и поучаствовать в различных марафонах.

Так, на сегодня запланированы марафон мастер-классов «Узнай Россию», где можно научиться делать настоящие тюбетейки и северные куклы-закрутки, фестиваль национальных культур «Мы – Россия» и акция «Народ, которым горжусь».

Завершится всё литературно-музыкальным вечером «Искусство объединяет», который состоится в рамках всероссийской акции «Ночь искусств», передает «Вслух.ру».