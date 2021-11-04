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Общество4 ноября 2021 11:19

ДНК «Строитель» приготовил для тюменцев большую программу ко Дню народного единства

Сергей Швецов
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ДНК «Строитель» приготовил для тюменцев большую программу ко Дню народного единства.

ДНК «Строитель» приготовил для тюменцев большую программу ко Дню народного единства.

ДНК «Строитель» приготовил для тюменцев большую программу ко Дню народного единства. Желающие могут перейти на официальный сайт дворца и поучаствовать в различных марафонах.

Так, на сегодня запланированы марафон мастер-классов «Узнай Россию», где можно научиться делать настоящие тюбетейки и северные куклы-закрутки, фестиваль национальных культур «Мы – Россия» и акция «Народ, которым горжусь».

Завершится всё литературно-музыкальным вечером «Искусство объединяет», который состоится в рамках всероссийской акции «Ночь искусств», передает «Вслух.ру».