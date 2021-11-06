Тюменцам рассказали, какие продукты, употребляемые ежедневно, вредят здоровью Фото: Ольга Крыльцова

Практически все тюменцы знают о вреде фастфуда и калорийности алкоголя, но кроме них в рационе встречаются и другие продукты, употребление которых стоит ограничить. Их негативное влияние на организм не так очевидно, поэтому многие об этом даже не задумываются, сообщает «Мегатюмень».

Тюменский диетолог Елена Дороднева рассказала, на какие неоднозначные продукты стоит обратить внимание.

- В первую очередь - добавочный сахар. Есть масса исследований, которые подтверждают, что он неполезен в рационе в больших количествах. Особенно, когда имеется склонность к избыточной массе тела или противопоказания по сердечно-сосудистым заболеваниям, - поделилась специалист.

По ее словам, добавочный сахар дает очень большое количество лишних калорий, которые, как правило, не подкреплены физическим расходом и вызывает избыточную выработку главного гормона углеводного обмена - инсулина.

На втором месте по вредности идет выпечка - свежее испеченное тесто, например, пироги и булки. Эти продукты имеют очень высокий гликемический индекс, содержат глютен, а значит не всегда благоприятно влияют на обмен веществ в организме человека.

- Также нежелательно употребление фастфуда, бутербродное питание и жирные продукты, к которым относятся переработанное мясо, консервы, колбасы и сосиски. В них очень много соли и жира, а ценность, в сравнении с чистыми мясными продуктами, намного меньше. Их чрезмерное употребление может привести к нарушению липидного обмена, усиленному риску раннего атеросклероза, диабета и ряда других заболеваний, - поделилась эксперт.

Однако диетолог отметила, что данные продукты все-таки можно употреблять, но в ограниченном количестве.