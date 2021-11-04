Тюменцы различных народностей поделятся своими фотографиями в честь Дня народного единства

Фото: ДК "Поиск" Фото: социальные сети

В группе «Дом культуры «Поиск» социальной сети «Вконтакте» будут выложены фотографии народов, проживающих в Тюменской области, с кратким описанием каждой народности. Такое решение приняли в связи с празднованием Дня народного единства.

- День народного единства - это праздник, который мы не можем обойти стороной, ведь очень важно знать, какие соседи тебя окружают и какой культуры придерживаются, - прокомментировали в Доме культуры «Поиск».

Помимо этого, организаторы придумали творческое задание для тюменцев, которое на заставит их скучать дома во время локдауна.

-Чтоб вы не скучали дома, мы приготовили для вас мастер-класс. Рисуйте, фотографируйте, выставляйте, отмечайте нас, а мы отметим вас, - рассказали в сообществе.