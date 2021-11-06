Тюменцам с ОВЗ предлагают поучаствовать в литературно-образовательном форуме «Особое перо»

Фото: Литературное объединение ТООО ВОИ "ОСОБОЕ ПЕРО"

Жители Тюменской области с ограниченными возможностями здоровья могут поучаствовать в литературно-образовательном форуме «Особое перо», на котором представят свои стихи, прозу и песни. Отметим, что для участников предусмотрены следующие номинации: «Поэзия», «Проза», «Авторская песня» и «Авторское чтение», сообщает «Вслух.ру».

Само мероприятие пройдет в три этапа. До конца ноября проводится прием работ, которые оценивает жюри. Далее, с декабря по март, состоятся мастер-классы в онлайн формате, а весной следующего года подведут итоги и наградят победителей. Лучшие произведения войдут в сборник «Особое перо».

Кстати, членами жюри станут известные личности. Например, поэт Екатерина Володина и тюменский писатель Сергей Козлов.