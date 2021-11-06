Ялуторовский музейный комплекс приглашает всех желающих на «Якушкинские чтения»

Фото: Ялуторовский музейный комплекс

Сотрудники Ялуторовского музейного комплекса готовятся к научно-практической конференции «Якушкинские чтения», которая состоится в декабре в рамках ХХХIII областного историко-культурного фестиваля «Декабристские вечера». Мероприятие пройдет в онлайн формате на платформе ZOOM.

Тема чтений этого года - «Возвращение декабристов из ссылки». В связи с этим к участию пригласили потомков декабристов, сотрудников музеев декабристов, историков, краеведов, а также учащихся и студентов.

Также для всех желающих пройдет Конкурс краеведческих работ памяти И.Ю. Озолина (с 15 по 24 ноября). В этом году его участники представят работы в двух номинациях: «Исследовательская работа» и «Видеосюжет». Сотрудники музея предложили конкурсантам проявить себя в теме «Мой край - моя история», где можно представить работы, освещающие неисследованные события и явления в истории города/района, 76-летие Победы в Великой Отечественной войне, историю предприятий и организаций. Вторая тема - «Мой современник, его судьба и призвание» - осветит истории жизни славных земляков и их вклад в развитие края.

Подробная информация о конференции и конкурсе находится на сайте Ялуторовского музейного комплекса.