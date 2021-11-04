Тюменцы разных национальностей приняли участие в фотопроекте «Единство Линий».

Тюменцы разных национальностей приняли участие в фотопроекте «Единство Линий» онлайн-журнала «TEXTURE». Проект посвящен Дню народного единства и призван показать, какими разными и одновременно похожими могут быть люди в России.

В съемке приняли участие молодые люди разных национальностей: русская, татарин, казашка, ненка, таджик, чеченка, азербайджанец, армянка, ганец и кыргыз. Каждый участник проекта сделал две фотографии, одну в повседневном образе, вторую – в национальном костюме.