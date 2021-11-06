В Тюмени выставили на торги два земельных участка под торговые объекты Фото: pixabay.com

В Тюмени выставят на аукцион два земельных участка под размещение торговых объектов, находящихся в Калининском округе. Подать заявку на участие можно на портале ДОМ.РФ до 8 ноября, а сами торги пройдут 12 ноября, сообщает «Тюменская линия».

Начальная цена лота составляет 9,8 млн рублей, а общая площадь участков - 0,68 га. Они расположены на улице Современной. В километре проходит тюменская окружная дорога, в 4 км - международный аэропорт Рощино. Территория рядом с участками застроена в основном частными домами.

Напоминаем, что земельными участками, находящимися в федеральной собственности и не используемыми правообладателями, занимается госкомпания ДОМ.РФ с 2008 года.