Юные тюменцы примут участие в онлайн-концерте «Россия – родина моя»

Ученики музыкального отделения ДШИ «Гармония» примут участие в онлайн-концерте «Россия – родина моя». Изначально коллективы планировали выступить вживую, но планы пришлось подкорректировать из-за ковидных ограничений.

Программа составлена из номеров патриотических песен и музыки и хореографического выступления. Всего планируется провести около 14 номеров. Помимо солистов, будет много инструментала: индивидуалисты на синтезаторе и скрипке, и ансамбли: хоровой, народного танца и скрипачи.

Выступление будет доступно вечером в группе Вконтакте музыкальной школы.