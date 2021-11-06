Тюменцам рассказали, как получать корреспонденцию без почтового ящика Фото: Вера Зенина

Нередко возникает ситуация, когда человек не может пользоваться почтовым ящиком в подъезде, однако необходимость в получении писем и телеграмм у него имеется. О том, что в таких ситуациях делать, рассказали в пресс-службе регионального отделения «Почты России» корреспонденту «МегаТюмень».

- Есть несколько вариантов. Первый: воспользоваться онлайн-сервисами «Почты России». Для этого необходимо включить настройку «Перейти на электронные извещения» в мобильном приложении, и почтальон больше не будет носить извещения в почтовый ящик. При этом они будут приходить уже через час с момента регистрации отправления в отделении. Таким образом, вы будете всегда оперативно владеть информацией о поступлении на ваше имя корреспонденции, - рассказали в ведомстве.

Есть и второй способ - арендовать абонентский ящик в ближайшем отделении связи. Это дает сразу несколько преимуществ: забрать корреспонденцию из ячейки можно в любые часы работы отделения, открыв ее своим ключом. Также гражданин получает адрес, который легко запомнить и продиктовать, при этом он останется актуальным даже в случае переезда.