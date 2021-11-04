«Замечательный повод вспомнить о главном». Владимир Якушев поздравил жителей УрФо с Днем народного единства

Владимир Якушев поздравил жителей УрФо с Днем народного единства. Фото - uralfo.gov.ru.

Полпред Владимир Якушев поздравил жителей УрФо с Днем народного единства. По его словам, в России живут люди разных национальностей и вероисповедания, и каждый вносит неповторимый штрих в культуру и традиции страны.

«В Уральском федеральном округе проживают более 120 национальностей. Представлено несколько десятков религиозных конфессий и более тысячи религиозных объединений. Это люди, которые берегут обычаи своих народностей. Охотно рассказывают о них другим, органично вплетают в массовую культуру, делая федеральный округ уникальным», – отметил Якушев.

Он заявил, что День народного единства – это замечательный повод вспомнить о главном: «О том, что сила и величие страны – в людях. Объединяясь, мы способны достичь любых высот».