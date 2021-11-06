Тюменские автоинспекторы усилили контроль за перевозкой детей Фото: Ольга Крыльцова

В дни школьных каникул тюменские автоинспекторы усилили контроль за соблюдением правил перевозки детей в легковых автомобилях. Также в окружной Госавтоинспекции сообщили, что сотрудники проанализировали ситуации, когда юные пассажиры страдают из-за халатности взрослых.

Так, в дальних поездках детей укладывают спать на заднее сиденье, особенно в ночное время. В таких случаях сотрудники ГИБДД рекомендуют останавливаться и отдыхать, а лучше всего минимизировать ночные поездки с детьми, которые очень опасны, Согласно статистике, именно ночью происходит большинство дорожных трагедий.

Еще одна из распространенных ситуаций - использование удерживающего устройства, не подходящего ребенку по росту и весу. Часто маленьких детей перевозят в бустерах вместо автокресел, что увеличивает риск получения травмы головы. Также использование различных адаптеров и бескаркасных устройств, зачастую не сертифицированных, может привести к тяжелым повреждениям брюшной полости и грудной клетки, которые сдавливаются ремнями безопасности.

Далее - перевозка детей без автокресел и ремней безопасности на близкие расстояния, например в детский сад или школу. Но даже такая поездка может закончиться неблагоприятным исходом.

Добавим, что в этом году в Тюменской области к административной ответственности за нарушение правил перевозки детей привлечены почти семь с половиной тысяч водителей. При этом каждый десятый ребенок-пассажир, пострадавший в ДТП, перевозился с нарушением, без соответствующих удерживающих устройств.