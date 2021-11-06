В Голышманово создали книжку-раскраску с самыми узнаваемых местами поселка

Фото: Голышмановская ДШИ имени Л.И.Шарохи

Воспитанники и педагоги Голышмановской школы искусств создали книжку-раскраску, в которую поместили 10 самых узнаваемых мест поселка в контурных и полноцветных рисунках.

- Книжка-раскраска в первую очередь задумывалась для детей с ограниченными возможностями здоровья, поэтому нашим партнером стала коррекционная школа № 3, сотрудники которой выиграли грант в муниципальном конкурсе молодежных инициатив, - рассказала куратор проекта «Голышманово цвета рассвета» Наталья Цепилова.

Педагоги одобрили первый экземпляр раскраски и помогли разработать методические рекомендации по ее использованию, которые также есть в книжке. Что касается рисунков, то девять подготовили юные художницы, а еще один - педагог Светлана Лебедева. На данный момент выпущено 35 книжек-раскрасок, но в будущем их число возрастет.

Также у голышановцев появились новые идеи - изготавливать пазлы с видами поселка и антистрессовые раскраски. Пробные экземпляры уже созданы.