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Общество6 ноября 2021 11:47

Тюменцам рассказали, что делать при обнаружении дикого зверя на даче

Даже самые милые животные могут быть опасны
Марина Прохорова
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Тюменцам рассказали, что делать при обнаружении дикого зверя на даче

Тюменцам рассказали, что делать при обнаружении дикого зверя на даче

Фото: pixabay.com

Нередки случаи, когда в поисках еды на садоводческие участки или к частным домам тюменцев приходят дикие животные. Иной раз люди наблюдают стада лестных кабанов или медведей, вышедших из леса.

По словам начальника городской станции по борьбе с болезнями животных Андрея Трапезникова, трогать ежиков, енотовидных собак или лисичек ни в коем случае нельзя, даже если они очень милые. Также нельзя позволять играть с дикими зверями и своим питомцам. Данные животные являются переносчиками бешенства.

В Госохотдепартаменте тюменцам посоветовали при обнаружении на дачном участке или придомовой территории лесного животного, которое может быть опасно, позвонить в ближайшее отделение полиции. Сотрудники правоохранительных органов сами разберутся, каким службам сообщить о происшествии.