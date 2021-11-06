В Тюмени работают семнадцать бесплатных станций для ремонта велосипедов

В Тюмени работают 17 бесплатных станций для ремонта велосипедов

В Тюмени работают 17 бесплатных станций для ремонта велосипедов. Они установлены в рамках инициативного бюджетирования - проекта, реализуемого администрацией областной столицы.

Инициатива обустройства станций принадлежит исполнительному директору Федерации велосипедного спорта Тюменской области Екатерине Смыляевой и ее единомышленникам.

- Мы инициативной группой велосипедистов подготовили предложение по установке велосипедной мебели в городе Тюмени. Я занималась подготовкой документов и подачей заявки на инициативное бюджетирование, а затем контролем и реализацией проекта. После подачи заявки мы запускали голосование в социальных сетях в поддержку инициативы, набрали победное количество голосов и прошли в пятерку проектов, получивших одобрение, - сообщила Екатерина Смыляева.

Также она добавила, что в целом в Тюмени установлены 54 единицы велоинфраструктуры: помимо велостанций к ним относятся велоскамьи и велопарковки. Встретить их можно по пути следования велосипедных дорожек.