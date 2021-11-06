Жители Тюменской области голосуют за подключение сел и деревень к интернету 4G

Фото: Госуслуги

Жителям Тюменской области напоминают о голосовании за подключение сел и деревень к высокоскоростному интернету в 2022 году. Сделать свой выбор можно на портале Госуслуг до 15 ноября.

По сообщению пресс-служба Минцифры России, активнее всего голосуют жители Красноярского края, Кемеровской, Челябинской, Свердловской и Волгоградской областей, а также Республик Саха (Якутия) и Татарстана.

Итоговый перечень пунктов, в которых проведут высокоскоростной мобильный интернет, будет состоять из поселений с численностью от 100 до 500 человек. Всего до 2030 года мобильная связь станет доступной более чем в 24 тысячах малочисленных населенных пунктах страны.