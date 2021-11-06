Тюменцы написали благодарственные открытки медработникам красной зоны

Тюменцы написали открытки медработникам красной зоны Фото: Олег ЗОЛОТО

В последние дни октября представители регионального отделения «Молодой Гвардии» организовали акцию, на которой тюменцам рассказали о профилактике инсульта и обучили алгоритму оказания первой помощи. Также в течение часа на площадке работал пункт подписи открыток, где все желающие выражали слова благодарности врачам красной зоны.

Послания с добрыми пожеланиями и выражением признательности молодогвардейцы передали в моноинфекционный госпиталь Областной клинической больницы №1.

- В период пандемии поддержка нужна не только пациентам, но и медицинским работникам, которые проявляют настоящее мужество и героизм. Наша акция позволила тюменцам поддержать врачей, проявить заботу и доброту. Разумеется, все противоэпидемические меры при этом были соблюдены, - прокомментировал руководитель регионального отделения «Молодой Гвардии» Владимир Сбитнев.

Кстати, моноинфекционный госпиталь ОКБ №1 - самый большой в Тюмени. В настоящее время там трудятся почти 600 медицинских работников.