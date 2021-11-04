К своему первому юбилею компании удалось занять устойчивые позиции на рынке жилищного строительства Фото: "Талан"

«Собрать сплоченную команду профессионалов и установить свои позиции на рынке за 5 лет – задача не простая, но мы справились», – говорит директор ООО «Специализированный Застройщик «Талан-Тюмень» Антощенко Дмитрий Юрьевич. Филиалу федерального девелопера Талан в Тюмени исполнилось 5 лет. К своему первому юбилею компания заняла устойчивые позиции на рынке жилищного строительства, успешно стартовав с флагманским проектом «intellect-квартал», который второй год подряд становится призером градостроительного конкурса жилых комплексов-новостроек «ТОП ЖК-2021» в номинации «Лучший ЖК-новостройка в Тюменской области».

За 5 лет существования компании Талан в Тюмени было введено в эксплуатацию 2 очереди ЖК «intellect-квартал». Сейчас в квартирах застройщика проживает порядка 1 000 семей.

Талан – один из первых застройщиков в городе, кто начал применять систему «Умный дом» в квартирах, реализовывая ее сразу в пакетном предложении – от «Базового» до продвинутого пакета «Комфорт», где можно задавать сценарии жизни в квартире, управлять практически любыми процессами, вплоть до автоматического открывания штор в комнатах в заданное время и т.д.

«Строительство многоквартирного дома – это огромная ответственность перед городом в целом и перед каждым нашим дольщиком в частности. Не всегда все гладко идет – шероховатости есть у каждой строительной компании, но мы стараемся строить так, чтобы каждая деталь комплекса отвечала современным тенденциям, а сам дом был украшением города, ведь один из главных аспектов в нашей работе – это улучшать облик городов России», – комментирует Антощенко Дмитрий Юрьевич.

Компания Талан строит единовременно проекты в 11 регионах РФ – от Сочи до Владивостока. В Тюмени компания планирует развиваться и дальше, уже в 2022 году Талан стартует на рынке недвижимости Ханты-Мансийска с новым проектом.

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