Тюмень
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия3 ноября 2021 15:27

Молодой тюменец, сбивший женщину, свалил ответственность за нарушения ПДД на отца

Гаишники попытались уразумить юношу
Сергей Швецов
КомментироватьОставить комментарий(0)
Молодой тюменец, сбивший женщину, свалил ответственность за нарушения ПДД на отца.

Молодой тюменец, сбивший женщину, свалил ответственность за нарушения ПДД на отца.

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюмени сам замначальника местного управления ГИБДД Олег Толстиков поговорил с молодым человеком, который не раз нарушал Правила дорожного движения и в конце концов сбил женщину. Однако тот, похоже, всерьез разговор не воспринял и стал отнекиваться, мол, вообще-то, это отец нарушал.

– Студент не помнит, кто учил его в автошколе. Оплачивает штрафы родительскими деньгами. Сказал, что женщину вовсе не сбивал, а так – задел, испачкал одежду, да и вообще она попала в слепую зону. К тому же на улице было мокро, – рассказали в ведомстве.

Также стало известно, что автошкола, в которой обучался водитель, имеет один из самых низких в регионе процентов сдачи курсантами экзамена на получение водительского удостоверения. В управлении подчеркнули, что, естественно, это показатель качества обучения, предоставляемого образовательной организацией.