Молодой тюменец, сбивший женщину, свалил ответственность за нарушения ПДД на отца. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюмени сам замначальника местного управления ГИБДД Олег Толстиков поговорил с молодым человеком, который не раз нарушал Правила дорожного движения и в конце концов сбил женщину. Однако тот, похоже, всерьез разговор не воспринял и стал отнекиваться, мол, вообще-то, это отец нарушал.

– Студент не помнит, кто учил его в автошколе. Оплачивает штрафы родительскими деньгами. Сказал, что женщину вовсе не сбивал, а так – задел, испачкал одежду, да и вообще она попала в слепую зону. К тому же на улице было мокро, – рассказали в ведомстве.

Также стало известно, что автошкола, в которой обучался водитель, имеет один из самых низких в регионе процентов сдачи курсантами экзамена на получение водительского удостоверения. В управлении подчеркнули, что, естественно, это показатель качества обучения, предоставляемого образовательной организацией.