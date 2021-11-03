Коронавирус в Тюмени, последние новости на 3 ноября 2021 года: умерли 11 человек

В Тюменской области за сутки умерли 11 человек с коронавирусом. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число умерших от коронавируса в Тюменской области на 3 ноября увеличилось на 11 человек. Всего с начала пандемии жертвами ковида стали 2 406 человек.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки зарегистрирован 341 случай заболевания (всего с начала пандемии – 71 801), 107 человек выздоровели (за весь период – 58 729), 81 ребенок заболел (из общего числа заболевших), 47 пациентов подключены к апппаратам ИВЛ (из общего числа заболевших), 37 193 человека остаются под медицинским наблюдением. Вакцинированы против коронавируса 718 645 человек, полный курс прошли 657 210.

За последние сутки в России выявлено 40 443 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 8,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 189 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 32 807 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 8 633 643 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 242 060 летальных исходов, выздоровели 7 445 438 человек.