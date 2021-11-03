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Здоровье3 ноября 2021 14:37

Коронавирус в Тюмени, последние новости на 3 ноября 2021 года: заболел 341 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе на 3 ноября 2021 года
Сергей Швецов
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В Тюменской области за сутки коронавирусом заболел 341 человек.

В Тюменской области за сутки коронавирусом заболел 341 человек.

Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 3 ноября увеличилось на 341 человека. Всего с начала пандемии ковид подхватили 71 801 человек.

За последние сутки в России выявлено 40 443 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 8,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 189 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 32 807 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 8 633 643 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 242 060 летальных исходов, выздоровели 7 445 438 человек.