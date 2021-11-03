В УрФо обсудили усиление контроля за соблюдением ограничительных мер. Фото - uralfo.gov.ru.

В УрФО обсудили усиление контроля за соблюдением ограничительных мер. Они введены во всех регионах в связи с ростом заболеваемости коронавирусом с 30 октября.

– Обращаюсь к жителям Уральского федерального округа с просьбой поберечь свое здоровье и минимизировать контакты в нерабочие и праздничные дни. Только соблюдая все меры предосторожности, мы сможем остановить рост числа заболевших, – отметил полпред РФ в УрФО Владимир Якушев.

Он напомнил, что сейчас запрещена работа организаций общественного питания и проведение развлекательных мероприятий в ночное время (с 23 часов до 6 утра). Для посещения торговых центров, предприятий сферы обслуживания, кафе и ресторанов теперь необходимо предъявлять QR-код.

Перед уполномоченными органами стоит задача обеспечить строгий контроль соблюдения этих мер, чтобы получить максимальный эффект в противодействии распространению коронавирусной инфекции.