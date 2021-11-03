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Здоровье3 ноября 2021 13:49

Владимир Якушев: «Необходимо обеспечить строгий контроль за соблюдением ограничительных мер»

Сейчас в регионах внимательно анализируют складывающуюся эпидситуацию
Сергей Швецов
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Владимир Якушев: «Необходимо обеспечить строгий контроль за соблюдением ограничительных мер». Фото - uralfo.gov.ru.

Владимир Якушев: «Необходимо обеспечить строгий контроль за соблюдением ограничительных мер». Фото - uralfo.gov.ru.

Полпред президента России в УрФО Владимир Якушев заявил о необходимости обеспечить строгий контроль за соблюдением ограничительных мер. Он отметил, что надо по максимуму разорвать цепочки распространения коронавирусной инфекции.

– В местах работы мобильных бригад нужно строго соблюдать санитарно-эпидемиологические требования – держать социальную дистанцию, контролировать правильное ношение масок. В ТЦ следует развести потоки и организовать отдельные входы для желающих привиться, – дал задание полпред.

Напомним, что ограничения в период с 30 октября по 7 ноября действуют во всех регионах УрФО. Сейчас в регионах внимательно анализируют складывающуюся эпидситуацию.