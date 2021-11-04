МФК «Тюмень» едет в Новосибирск на 1/8 Кубка России. Фото - МФК «Тюмень» в ВК.

МФК «Тюмень» едет в Новосибирск на 1/8 Кубка России, где встретится с «Сибиряком». Матчи пройдут 5 и 6 ноября.

Для зрителей организуют трансляции. Первая игра пройдет 5 ноября в 17.00 по тюменскому времени, вторая – 6 ноября в 13.00.

МФК «Тюмень» успешно выступает в новом сезоне Париматч-Суперлиги. Клуб возглавляет турнирную таблицу с 14 очками: из шести матчей четыре закончились победой, два – ничьей, передает «Вслух.ру».

СПРАВКА «КП»

С 1992 года проведено 29 розыгрышей Кубка России по мини-футболу. «Тюмень» становилась финалистом четыре раза. В последний раз клуб уступил в финале «Газпром-Югре» в прошлом сезоне.