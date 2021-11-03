Горение на полигоне Боровской птицефабрики, где утилизируют больных гриппом кур, должно прекратиться к 15 ноября. Фото: Ольга Крыльцова

Горение на полигоне Боровской птицефабрики, где утилизируют больных гриппом кур, должно прекратиться к 15 ноября. Такую дату назвали специалисты по итогам расчетов.

– К этому времени вся подлежащая утилизации птица сгорит до зольного остатка, как и предписано ветеринарными правилами. 18 ноября будет проведено сжигание яичного порошка, но этот процесс займет всего одну ночь, – сообщил директор областного департамента агропромышленного комплекса Владимир Чейметов.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что на территории Казанского района в двух личных подсобных хозяйствах села Кугаево установлены ограничительные мероприятия по гриппу птиц. Специалисты подведомственных учреждений, органов исполнительной власти с участием регионального управления МВД в эпизоотических очагах изъяли 28 голов птицы.