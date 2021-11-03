Темпы вакцинации в УрФО выросли до 84 тысяч человек в сутки. Фото - uralfo.gov.ru.

Темпы вакцинации в УрФО выросли в среднем до 84 тысяч человек в сутки, что в 11 раз больше, чем в начале октября. Активнее всего прививаются жители Свердловской и Челябинской областей.

На сегодняшний день в округе первым компонентом вакцинировались более 4,7 млн человек (38,3%), вторым – почти 4 млн человек. В начале октября в сутки вакцинировались около 7,5 тысячи жителей УрФО. Потом показатель вырос до 16 тысяч человек.

– Для нас это не просто цифры – это спасённые человеческие жизни. Сейчас вакцинация и ответственное соблюдение всех ограничительных мер – главные способы сохранить людей. Не стоит расслабляться в выходные дни. Их нужно использовать как возможность привиться и дать организму восстановиться в первые дни после ввода компонента, – отметил полпред президента в УрФО Владимир Якушев.