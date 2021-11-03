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Звезды3 ноября 2021 12:50

Тюменцам покажут одежду сибирских татар в музее

В коллекциях фонда имеются и коллекции предметов быта
Сергей Швецов
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Тюменцам покажут одежду сибирских татар в музее в фондах Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника в рамках исторического онлайн-экскурса «Этностиль». Мероприятие приурочено ко Дню народного единства.

– Участники познакомятся не только с культурой, традициями и обычаями татарского народа, но и с народной мудростью, которая передавалась в фольклоре через поколения. Также покажут и мастерски сделанные орнаменты, – рассказала в музее.

В коллекциях фонда имеются коллекции предметов быта, национальная одежда, орудия труда и даже музыкальные инструменты.