Переболевшие коронавирусом тюменцы не могут дождаться, когда к ним приедут для сдачи повторного теста: «Работать надо – кушать хочется»

Переболевшие коронавирусом тюменцы не могут дождаться, когда к ним приедут для сдачи повторного теста. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Переболевшие коронавирусом тюменцы не могут дождаться, когда к ним приедут для сдачи повторного теста. Об этом рассказал житель города в социальных сетях.

«У сотрудницы муж подцепил ковид. Она привитая, не заразилась, но на двухнедельный карантин обоих посадили. Муж выздровел, легко перенес, повезло. А выйти не могут – только после теста. А бригада не едет. Сидят уже неделю дома сверх положенных двух недель. Самим съездить тоже нельзя – штрафанут. Звонят всем. На всех уровнях и во всех инстанциях отмазываются. Работать надо, кушать хочется, дичает семья потихоньку, человечий облик теряют...», – уверяет горожанин.

Он просит решить проблему с нагрузкой бригад: «Например, 2 недели и всё: если нет жалоб на здоровье, – свободен! Без бюрократии, а то есть вероятность, что выздоровевшие, но сошедшие с ума тюменцы продолжат «отдых» в Винзилях, но уже в психоневрологическом диспансере».

В пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области ответили, что по мере возможности за повторным анализом приезжают ко всем. Однако сейчас ситуация напряженная, поэтому приоритет в любом случае отдается заболевшим – тем, кому нужно первично сделать анализ.

– Повторный нужен, потому что вирус может сохраняться и дольше. Довольно много примеров, когда повторный мазок снова положительный и карантин продолжается. Вы можете обратиться на горячую линию департамента: 8 (3452) 68-45-65, – сообщили в ведомстве.