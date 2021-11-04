Тюменцев приглашают попробовать силы в бизнесе. Фото: Ольга Крыльцова

Тюменцев приглашают попробовать силы в бизнесе. Оказывается, почти за 10 лет уже более двух тысяч безработных жителей региона открыли собственное дело с помощью специалистов местного кадрового центра «Работа России».

– Давно мечтала заняться чем-то своим и наконец решила, что пора. Я по специальности финансист. У меня не возникло особых проблем ни при составлении проекта, ни во время защиты. Я знакома с отчетностью, знаю, как работать с цифрами. Пару раз корректировала свой план. Нужно сказать спасибо специалистам Центра занятости, которые вели меня на протяжении всего пути, – рассказала Елена Фисюк.

В департаменте труда и занятости населения Тюменской области отметили, что максимальный размер предоставляемой в службе занятости единовременной финансовой помощи при госрегистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского хозяйства, составляет 192 000 рублей.