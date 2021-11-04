«Взрослые поступают не всегда благоразумно». Тюменцам напомнили правила поведения на льду

Тюменцам напомнили правила поведения на льду. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

Тюменцам напомнили правила поведения на льду. В ходе рейда инспекторы оценили безопасность льда.

– Сами взрослые поступают не всегда благоразумно, а дети и подавно. Сейчас морозы ударили. Пруды в силу своей небольшой глубины и спокойной воды промерзают быстрее, чем реки, а потому привлекают внимание ребенка. Ребятишкам хочется потрогать этот лед, наступить, посмотреть, провалится – не провалится, – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области. Кстати, с 19-20 ноября спасатели МЧС дадут старт ежегодной акции «Безопасный лед».

По словам экспертов, если человек оказался на потрескивающем льду, ему необходимо осторожно развернуться в обратную сторону и скользящими шагами вернуться к берегу по уже пройденному пути. Особую осторожность нужно сохранять в местах, где лед покрыт толстым слоем снега. Спасатели отмечают, что неподготовленный человек может продержаться в холодной воде не более семи минут, передает «Тюменская область сегодня».