В Тюмени пройдет Фестиваль народных игр и промыслов «Сибирские забавы». Фото - Центр Русской культуры г.Тюмень.

В Тюмени пройдет фестиваль народных игр и промыслов «Сибирские забавы». Он состоится в День народного единства, 4 ноября, онлайн.

Для участников приготовили программу из задорных казачьих песен, которые будут разбавлены традиционными танцами. Всех желающих познакомят с искусством росписи филимоновской игрушки.

На мастер-классе тюменцев научат изготавливать «птичку счастья». Присоединиться к мероприятию можно по ссылке: http://vk.com/crk72.