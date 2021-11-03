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Звезды3 ноября 2021 10:42

В Тюмени пройдет фестиваль народных игр и промыслов «Сибирские забавы»

Для участников приготовили программу из задорных казачьих песен
Сергей Швецов
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В Тюмени пройдет Фестиваль народных игр и промыслов «Сибирские забавы». Фото - Центр Русской культуры г.Тюмень.

В Тюмени пройдет Фестиваль народных игр и промыслов «Сибирские забавы». Фото - Центр Русской культуры г.Тюмень.

В Тюмени пройдет фестиваль народных игр и промыслов «Сибирские забавы». Он состоится в День народного единства, 4 ноября, онлайн.

Для участников приготовили программу из задорных казачьих песен, которые будут разбавлены традиционными танцами. Всех желающих познакомят с искусством росписи филимоновской игрушки.

На мастер-классе тюменцев научат изготавливать «птичку счастья». Присоединиться к мероприятию можно по ссылке: http://vk.com/crk72.