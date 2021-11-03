Более 61 % жителей Тюменской области приняли участие во Всероссийской переписи населения. Фото: Оперативный штаб Тюменской области

Более 61% жителей Тюменской области приняли участие во Всероссийской переписи населения. Таковы данные на 31 октября.

По информации оперштаба, наиболее высокие темпы проведения переписи – в Упоровском, Ярковском, Бердюжском, Омутинском районах и в Ишиме.

– Более 17 процентов жителей региона приняли участие в переписи на едином портале госуслуг. Отметим, что пройти перепись в онлайн-режиме на портале госуслуг теперь можно до 14 ноября, – отметил директор департамента экономики Тюменской области Максим Скворцов.

Ранее губернатор региона Александр Моор говорил, что итоги переписи станут основанием для пересмотра объемов оказываемой муниципалитетам финансовой поддержки, ведь ее размер определяется исходя из численности населения.