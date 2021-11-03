На улице 50 лет Октября иномарка насмерть задавила перебегавшего дорогу мужчину. Фото: auto__72.

На улице 50 лет Октября иномарка насмерть задавила пожилого мужчину. Дорожный инцидент случился накануне, 2 ноября, вечером.

– 65-летний пешеход переходил дорогу вне зебры, когда его сбила Toyota Highlander. По словам жены, он возвращался с работы. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия, – рассказали в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

На настоящий момент известно, что водитель японской легковушки был трезв. Обстоятельства ДТП выясняются. Специалистам предстоит узнать, почему водитель не успел остановиться, ведь улица хорошо освещена, да и гололеда вчера не было.