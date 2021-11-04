Тюменцы узнали о трендах одежды в сезоне осень-зима 2021-2022. Фото: Вадим Бегун

Тюменцы узнали о трендах одежды в сезоне осень – зима – 2021-2022. Эксперты советуют сочетать вещи разных цветов в одном образе.

По их словам, сейчас самые модные тона верхней одежды – бежевые и белые. Они советуют надевать пальто в street style нарядах с грубыми ботинками и сочетать его с сапогами на каблуке. Плюшевое пальто – наиболее милый тренд этого сезона.

Кстати, дубленки не уступают позиции в топе верхней одежды. Длинные модели и дубленки-авиаторы декорируют искусственным мехом или овчиной, дополняя ремешками. Парки тоже остаются в тренде. В моду вошла одежда с «позитивными» принтами и силуэтами.

В 2021 году новую волну популярности получили ретропринты в виде геометрических форм, завитков и цветочных узоров. В тренде джинсы с низкой посадкой, ковбойские сапоги, капроновые колготки с необычными узорами, передает «АиФ – Западная Сибирь».