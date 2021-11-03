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Общество3 ноября 2021 9:06

На улице Минской в Тюмени снесут 40 деревьев

На их месте запланирована посадка крупномерных саженцев
Сергей Швецов
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На улице Минской в Тюмени снесут 40 деревьев. Фото - МКУ «ЛесПаркХоз».

На улице Минской в Тюмени снесут 40 деревьев. Фото - МКУ «ЛесПаркХоз».

На улице Минской в Тюмени снесут 40 деревьев. Одни из них опасно склонились к земле, на других видны механические повреждения и заболевания на стволе, третьи являются полностью сухостойными.

– На сегодняшний день департамент городского хозяйства проводит процедуру выдачи порубочных билетов. На месте снесенных деревьев запланирована посадка крупномерных саженцев в соответствии с нормами и правилами, – сообщили в МКУ «ЛесПаркХоз».

Обновление затронет и улицу Старый Тобольский тракт, где нужно снести 50 берез. Жители микрорайона Антипино не раз обращались с такой просьбой. На стволах деревьев есть глубокие трещины и надломы, они засохли и полностью лишились зеленой массы.