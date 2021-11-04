Жители Тюмени узнают о медицинском волонтерстве. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Жители Тюмени узнают о медицинском волонтерстве. Об этом в «Инстаграме» регионального Студсовета им расскажет председатель всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Мария Якунчикова. Подключиться к онлайн-трансляции можно 12 ноября в 18.00.

– Помощь врачам в больницах и поликлиниках сейчас необходима как никогда. И эта беседа, возможно, станет для кого-то первым шагом в добровольческой деятельности. К сожалению, к ребятам, которые хотят помогать в медучреждениях, есть особые требования. На этой встрече есть возможность узнать о требованиях и не только, а также в целом познакомиться с движением «Волонтеры-медики», – отметила председатель Студенческого совета Тюменской области Дания Апасова.

Важным вопросом беседы станет то, как студенты медицинских вузов и ссузов включаются в волонтерство, как эта деятельность влияет на обучение и систему образования в целом, передает «Мегатюмень».