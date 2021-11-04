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Общество4 ноября 2021 5:58

Погода на 4 ноября 2021 года в Тюмени: день праздника Казанской иконы Божией Матери пройдет без осадков

Переменная облачность
Сергей Швецов
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В Тюмени без осадков.

В Тюмени без осадков.

Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 4 ноября, в Тюмени пасмурная погода во второй половине дня уступит свои позиции, но уже к вечеру небо опять затянется облаками. Без осадков.

Температура воздуха ночью минус 6, днем ожидается минус 2. Вечером столбики термометров покажут 2-3 градуса ниже нуля. В течение дня будет дуть юго-западный ветер, с переходом на западный, со скоростью 3 – 6 метров в секунду.

4 ноября отмечается праздник Казанской иконы Божией Матери. Этот день считался очень удачным для свадеб. Происходит перелом погоды. Если на Казанскую день начнется туманом – оттепели быть, а если ясный день – жди похолодания. Если «небо заплачет, то следом за дождем и зима придет».