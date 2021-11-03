Ишимцу, который по пьяни задавил на тракторе человека, продлили срок нахождения под стражей. Фото: Ольга Крыльцова

Ишимский районный суд продлил меру пресечения в виде заключения под стражу Игорю Инкину. Мужчину обвиняют в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения и оставлении места ДТП. По его вине погиб человек.

– Гражданин будет находиться в СИЗО до 4 декабря 2021 года. Как стало известно из материалов следствия, Игорь Инкин 4 сентября в нетрезвом состоянии на тракторе совершил наезд на пешехода, который впоследствии скончался, – сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Спустя два дня после преступления ишимца заключили под стражу. Сейчас суд счел нужным ее продлить потому, что есть вероятность, что гражданин вновь может пойти на преступление. Ранее он был судим условно и привлекался к административной ответственности.