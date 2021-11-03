Тюмень
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия3 ноября 2021 8:18

В Тюмени соседка терроризирует семью с детьми-инвалидами

Такая информация ранее просочилась в СМИ
Сергей Швецов
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Тюмени соседка терроризирует семью с детьми-инвалидами.

В Тюмени соседка терроризирует семью с детьми-инвалидами.

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

В Тюмени соседка терроризирует семью с детьми-инвалидами. Такая информация ранее просочилась в СМИ.

В пресс-службе регионального Следственного комитета сообщили, что перед прокуратурой области инициирован вопрос о передаче из органов внутренних дел материала проверки, проводимой по этому факту.

– Есть информация, что в областной столице агрессивно-настроенная пенсионерка угрожает своим соседям – семье, где воспитываются двое несовершеннолетних детей с особенностями развития, – подтвердили в ведомстве.

После передачи материала процессуальной проверки в производство следователя специалисты направят свои силы на установление всех обстоятельств произошедшего.