В Тюмени онкобольных пациентов отправили домой из вспышки коронавируса в медучреждении Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменском онкоцентре выявили три случая заражения коронавирусом среди больных. Из-за этого остальных пациентов радиологического отделения пришлось отправить домой как контактных. В пресс-службе регионального департамента здравоохранения подтвердили эту информацию и сообщили, что продолжить лечение граждане смогут только после того, как им придет отрицательный тест.

- В соответствии с правилами остальные пациенты отделения были выписаны как контактные. Их данные переданы для курации в поликлиники по месту прикрепления. По истечении срока карантина и при отрицательном мазке на коронавирус пациенты будут вновь госпитализированы и приступят к лечению, - добавили в ведомстве.

Сейчас в отделении приняты все необходимые меры для предотвращения распространения инфекции.