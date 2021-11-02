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Здоровье2 ноября 2021 18:12

В Тюмени онкобольных пациентов отправили домой из вспышки коронавируса в медучреждении

Вернуться к лечению они смогут после прохождения карантина
Марина Прохорова
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В Тюмени онкобольных пациентов отправили домой из вспышки коронавируса в медучреждении

В Тюмени онкобольных пациентов отправили домой из вспышки коронавируса в медучреждении

Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменском онкоцентре выявили три случая заражения коронавирусом среди больных. Из-за этого остальных пациентов радиологического отделения пришлось отправить домой как контактных. В пресс-службе регионального департамента здравоохранения подтвердили эту информацию и сообщили, что продолжить лечение граждане смогут только после того, как им придет отрицательный тест.

- В соответствии с правилами остальные пациенты отделения были выписаны как контактные. Их данные переданы для курации в поликлиники по месту прикрепления. По истечении срока карантина и при отрицательном мазке на коронавирус пациенты будут вновь госпитализированы и приступят к лечению, - добавили в ведомстве.

Сейчас в отделении приняты все необходимые меры для предотвращения распространения инфекции.