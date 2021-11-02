Тюменцы увидят масштабные проекты местной филармонии в соцсетях. Фото - Тюменская филармония.

Тюменцы увидят масштабные проекты местной филармонии в соцсетях. Трансляции концертных программ проходят ко Дню народного единства.

– Реализуя национальный проект «Цифровая культура», мы заключили 27 соглашений с муниципальными образованиями региона. В филармонии создан проектный офис и разработан план трансляций, который обнародуем за месяц до начала нового концертного сезона, – рассказал директор филармонии Александр Березин.

Он отметил, что в числе крупных проектов, подготовленных к 7 ноября, будет запись прямой трансляции концерта хоровой капеллы «Солдатские песни». Зрители увидят ее уже сегодня, 2 ноября, на официальной страничке филармонии в соцсети «ВКонтакте» в 18.00.

Проект создан руководителем капеллы Альбертом Мишиным. По словам Березина, проделана очень большая работа по поиску и воспроизведению солдатских песен, с которыми русская армия шла в разные годы с разными полководцами на поля сражений, защищая Родину: «Я уверен, его будет интересно посмотреть».