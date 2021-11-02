День народного единства-2021 в Тюмени: что посмотреть. Фото Валерия Бычкова.

Творческие коллективы Тюменской области порадуют местных жителей большим количеством различных мероприятий в День народного единства, 4 ноября. Правда, в большинстве совеем пройдут они в онлайн формате – из-за коронавирусных ограничений.

В 12:00 на сайте Тюменского концертно-театрального объединения состоится онлайн-трансляция концерта. Параллельно в этот день в социальных сетях и на сайте Тюменской областной научной библиотеки пройдет трансляция онлайн-концерта «Мы разные, но мы вместе».

Онлайн-концерт «Вместе дружная страна!» покажут воспитанники ДЮЦ «Пламя» в группе во «ВКонтакте». Концертная программа «Россия – родина моя» в День народного единства также ожидается от ребят из ДШИ «Гармония».

Большое количество тематических онлайн-мероприятий проведут на сайте Дворца национальных культур «Строитель». Там состоится фестиваль национальных культур «Мы – Россия», флешмоб и различные мастер-классы, передает "Тюменская область сегодня".