Осудили тюменца, который обещал распилить бензопилой женщину и полицейского. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области два года и три месяца строгача получил 57-летнего Михаила Московских, которого ранее судили за «хулиганку». В июне 2021 года нетрезвый мужчина во дворе дома на улице Мостовой в селе Червишево поссорился с сожительницей, которая пыталась выгнать его из дома, упрекая в пьянстве.

– Михаил взял бензопилу и принялся пилить баню. Хозяйка попыталась остановить вандала, но тот пригрозил и ее распилить. Женщина вызвала полицию. Утихомирить хулигана пытался сосед, но и он был вынужден отступить перед разъяренным человеком с пилой в руках, – рассказали в Объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Через два часа после начала конфликта приехал участковый и потребовал от сельчанина прекратить бесчинства, однако злодей выступил с той же угрозой. Тогда бесстрашный полицейский распылил газовый баллончик, выбил из рук дебошира бензопилу и вызвал подкрепление.

Приехавший экипаж ГИБДД обезвредил хулигана. На следствии Михаил заявил, что угрожал бензопилой только участковому и больше никому.