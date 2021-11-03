В Тюмени 3 ноября 2021 года отключат светофор на Лесобазе.
Фото: c cайта 2ГИС
В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 3 ноября, в Тюмени погаснут светофоры.
Так, с 8.00 до 14.00 отключение произойдет на улице Дамбовской в районе остановки «Элеватор».
– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».
Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.