Тюменский поселок Боровский стал призером всероссийского конкурса. Фото - admtyumen.ru.

Тюменский поселок Боровский стал призером всероссийского конкурса на лучшую муниципальную практику. Администрация принимает участие в мероприятии не первый раз.

Как рассказали в пресс-службе главы Тюменского района, в этом году поселок заявился сразу в нескольких номинациях конкурса и стал призером среди сельских поселений в одной из них — «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства».

– Боровчане рассказали о своем уличном спортивном объекте – площадке для занятий адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Она притягивает жителей, независимо от возраста, уровня спортивной подготовки и состояния здоровья, – отметили в пресс-службе.

Кстати, призовое место в конкурсе принесло муниципалитету деньги. Их направят на благоустройство поселка.