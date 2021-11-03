В Тюменской области рецидивист похитил у женщины винтовку

В Тюменской области рецидивист украл у женщины винтовку. Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Тюменского района с заявлением о краже обратилась жительница областного центра. Гражданка сообщила, что у нее кто-то похитил пневматическую винтовку и сетевой удлинитель, которые хранились в одном из садоводческих товариществ у поселка Винзили.

Стоимость похищенного потерпевшая оценила в три тысячи рублей. Сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого, коим оказался ранее судимый за кражу безработный 36-летний житель поселка Боровский.

– Подозреваемый пояснил, что перелез через забор, взломал навесной замок на сарае и похитил имущество, которое планировал использовать в личных целях, – рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

В ходе обыска квартиры подозреваемого похищенное имущество изъято и в ближайшее время будет возвращено законной владелице. В отношении мужчины следственным отделом возбуждено уголовное дело «Кража».

Максимальная санкция статьи - лишение свободы на срок до пяти лет. Фигуранту избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.