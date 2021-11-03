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Общество3 ноября 2021 0:01

Погода на 3 ноября 2021 года в Тюмени: незначительное потепление

Солнце спрячется за облаками на целый день
Сергей Швецов
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В Тюмени ожидается незначительное потепление.

В Тюмени ожидается незначительное потепление.

Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 3 ноября, на протяжении всего дня небо в Тюмени будет покрыто облаками. Без осадков.

Температура воздуха ночью минус 10 – 11, днем ожидается минус 4 – 6. Вечером столбики термометров покажут 6 градусов ниже нуля. В течение дня будет дуть северо-западный ветер, с переходом на юго-западный, со скоростью 2 – 5 метров в секунду.

В этот день почитается память преподобного Илариона Великого. В народе говорили: «В ноябре мороз приосанивается». Наши предки приметили: если 3 ноября стоит ясная безоблачная погода – это признак скорого быстрого понижения температуры.