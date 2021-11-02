Зараженную гриппом курицу в Тюмени не сжигают в печах из-за их малой вместимости. Фото: принтскрин видео.

Зараженную гриппом курицу в Тюмени не сжигают в специальных печах из-за их малой вместимости. Об этом сообщил директор регионального департамента агропромышленного комплекса Владимир Чейметов.

– Эту технику мы используем для борьбы с небольшими очагами инфекции. Машина за один день может переработать только одну тонну биологического материала. В сжатые сроки нам нужно было уничтожить более 6 тысяч тонн. Очевидно, что этот способ использовать было нереально, – отметил заместитель губернатора Тюменской области.

По его словам, кур-несушек на птицефабрике «Боровская» уничтожают в полном соответствии с ветеринарными правилами. Активная фаза горения на полигоне уже завершена.

– Перевозить зараженный биоматериал запрещено ветеринарными правилами. Транспортировка может существенно расширить очаг эпидемии. В дороге может случиться всё что угодно: упало перо, капнула капля крови – и вся область осталась без яйца и мяса птицы, а эпидемия продолжит дальше шагать по стране, – также ответил на вопрос о близости полигона к городу Чейметов.