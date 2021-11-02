Коронавирус в Тюмени, последние новости на 2 ноября 2021 года: умерли 11 человек

В Тюменской области умерли 11 человек с коронавирусом за сутки. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число умерших от коронавируса в Тюменской области на 2 ноября увеличилось на 11 человек. Всего с начала пандемии жертвами ковида стали 2 395 человек.

За минувшие сутки 109 человек выздоровели (за весь период – 58 622), 52 ребенка заболели (из общего числа заболевших), 46 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ (из общего числа заболевших), 36 919 человек остаются под медицинским наблюдением. Вакцинированы против коронавируса 710 201 человек, полный курс прошли 652 152.

За последние сутки в России выявлено 39 008 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 178 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 30 905 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 8 593 200 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 240 871 летальный исход, выздоровели 7 412 631 человек.