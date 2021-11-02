Коронавирус в Тюмени, последние новости на 2 ноября 2021 года: заболели 340 человек

В Тюменской области за сутки коронавирусом заболели 340 человек. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 2 ноября увеличилось на 340 человек. Всего с начала пандемии ковид подхватили 71 460 человек.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что около половины продовольственных магазинов, супермаркетов и гипермаркетов в ТРЦ, зоомагазинов и аптек работали с нарушением антиковидных мер. Об этом заявила начальник отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Тюменской области Надежда Токарева.

За последние сутки в России выявлено 39 008 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 178 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 30 905 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 8 593 200 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 240 871 летальный исход, выздоровел 7 412 631 человек.